Nel pomeriggio di ieri, 10 dicembre, il Soccorso Alpino stazione Monte Cimone ha attivato la squadra di Serramazzoni, su richiesta del Sindaco e in accordo con la Prefettura di Modena, per portare due generatori in altrettante abitazioni isolate e senza corrente elettrica. I generatori sono stati trasportati con un mezzo fuoristrada. Questa mattina i tecnici del Comune provvederanno a collegarli alle due case dove risiedono anche dei minori.