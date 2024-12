È in programma per martedì 17 dicembre il tradizionale Concerto di Natale organizzato da Lapam Confartigianato per scopi benefici che quest’anno giunge alla sua ventesima edizione. Location dell’evento sarà il Teatro Valli di Reggio Emilia che, a partire dalle ore 20.30, vedrà esibirsi sul palco l’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane, diretta dal Maestro Stefano Giaroli.

Il programma prevede l’esibizione di Renata Campanella, soprano Cecilia Rizzetto, soprano, Angela Troilo, contralto, Vincenzo Di Donato, tenore, Giacomo Contro, basso e di altri ospiti a sorpresa.

Il Concerto di Natale è l’occasione per l’associazione di augurare serene festività a imprese e cittadini. Ma è soprattutto un’opportunità per fare beneficenza. Lapam Confartigianato è attivamente coinvolta nel sociale e, anche quest’anno, ha scelto di destinare tutto il ricavato delle generose offerte donate dai partecipanti alla serata in solidarietà.

In occasione di questo ventennale del Concerto, l’intero ricavato sarà devoluto alla Cooperativa Sociale Madre Teresa, la quale si propone di promuovere il benessere dei bambini e delle bambine tutelando la gravidanza, sostenendo la genitorialità e costruendo percorsi di contrasto alla povertà e alla marginalità sociale delle famiglie. La Cooperativa cerca di incarnare nella quotidianità dei propri servizi, lavorando in una dimensione di corresponsabilità tra famiglie e operatori, pubblico e privato sociale. Le Case di Accoglienza e i progetti si rivolgono a tutte quelle situazioni di difficoltà che rischiano di minare il rapporto genitore-figlio: fragilità psicologiche, vulnerabilità genitoriali, violenza intra-familiare, fenomeno della tratta, isolamento e marginalità del nucleo famigliare, perché scopo della Cooperativa Madre Teresa è camminare insieme, affinché le persone possano riscoprire la propria dignità e il proprio valore. Con il progetto “Mani in pasta” si offre una significativa opportunità di formazione e lavoro alle donne sostenute dalla cooperativa, sottolineando come l’indipendenza economica sia fondamentale in un percorso di libertà e autonomia. La mission della Cooperativa non è solo dare attenzione al sociale e alla fragilità in genere, ma collaborare con imprese che sono veicoli occupazionali fra domanda e offerta lavorativa sul mercato, rivolgendo attenzione alle persone più svantaggiate.

«Si tratta di un appuntamento che ha una doppia finalità – dichiara Gilberto Luppi, presidente Lapam Confartigianato –: offrire un’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale, ma soprattutto fare del bene. Le imprese che sostengono l’evento non sono solo sponsor: sono partner che condividono la nostra visione e il nostro impegno per il benessere collettivo. Attraverso il loro supporto, dimostrano che il settore privato può essere un motore di cambiamento positivo, contribuendo non solo al progresso economico, ma anche alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale».

«Non si tratta solo di un evento, ma di un’opportunità per contribuire a un progetto che unisce cultura, solidarietà e innovazione – fa eco Guido Gasparini, presidente Lapam Confartigianato Reggio Emilia –. La nostra associazione crede fermamente che ogni piccolo gesto, ogni contributo, possa avere un impatto significativo. In un mondo spesso segnato dalla divisione, abbiamo la responsabilità di coltivare momenti di unità».

«Desidero ringraziare tutte le aziende partner del progetto – ribadisce Stefano Cestari, responsabile sede Lapam Confartigianato Reggio Emilia –. Inoltre, vi invito a unirvi a noi in questa nobile causa. Ogni contributo, grande o piccolo, ci avvicina al raggiungimento dei nostri obiettivi. Con il vostro supporto, possiamo costruire un futuro migliore per coloro che hanno bisogno di un aiuto».

«La collaborazione con Lapam Confartigianato è motivo di orgoglio – conclude Lisa Vezzani, legale rappresentante della Cooperativa Sociale Madre Teresa –: abbiamo partecipato quest’anno all’iniziativa di Manifatture Aperte e questo progetto, oltre al Concerto di Natale, ci permette di entrare in contatto con tante realtà che possono aiutarci anche per il futuro. Partecipare a questi due momenti è stato interessante, proficuo e costruttivo anche per noi».

L’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane

Fondata nel 2003 da Stefano Giaroli per valorizzare giovani musicisti provenienti principalmente dall’Emilia Romagna, l’Orchestra Sinfonica Delle Terre Verdiane è una delle più vivaci e dinamiche realtà orchestrali italiane ed annovera tra le sue fila elementi di spicco che collaborano con prestigiose Orchestre nazionali ed internazionali. Orchestra ufficiale delle produzioni Liriche di Fantasia in RE, si esibisce in numerosissimi Teatri italiani ed esteri, fra cui KKL di Lucerna e il Château de l’Empéri di Salon de Provence.