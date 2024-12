Appuntamento alle ore 20.30 di domani venerdì 13 dicembre al Centro sociale “Ornello Pederzoli” di Limidi (via Papotti 18) per la conclusione del percorso partecipativo “Una piazza per Limidi”, nel contesto del progetto di rigenerazione urbana promosso dall’Amministrazione comunale di Soliera. Interverranno la sindaca Caterina Bagni e gli assessori Roberta Lanza e Antonio Dondi, mentre la conduzione della serata sarà affidata a Monia Guarino, dell’associazione professionale Principi Attivi, dedicata alle pratiche partecipative, all’allenamento civico e all’innovazione sociale.

Al termine della serata aperta alla cittadinanza, si riunirà il tavolo di negoziazione con gli enti che hanno aderito formalmente al progetto: oltre al Comune, il Centro Polivalente di Limidi, Arci Limidi, la parrocchia di Limidi, l’associazione Genitori, il nido d’infanzia Grillo Parlante, la scuola d’Infanzia parrocchiale Cavazzuti e la scuola primaria Menotti

Alla fine del percorso verrà sottoscritto un documento da inviare sotto forma di proposta partecipata alla Regione Emilia Romagna che ha finanziato il progetto tramite il Bando Speciale sulla Partecipazione 2024 nell’ambito della LR 15/2018.

Il percorso partecipativo ha preso avvio lo scorso mese di ottobre con svariate occasioni di confronto, realizzando un’ampia consultazione pubblica finalizzata a raccogliere visioni, esigenze e proposte per la trasformazione dell’area centrale di Limidi. L’idea portante è quella di convertire l’attuale via Papotti – oggi principalmente caratterizzata da una strada e un parcheggio – in uno spazio pubblico vivace e inclusivo.

Parallelamente agli incontri, è stato diffuso un questionario al quale hanno partecipato alcune centinaia di cittadini: 501 i questionari completati, per l’esattezza, su 1.295 visite totali, con un tasso di completamento del 38,7%. Il tempo medio di compilazione di 16 minuti suggerisce un buon livello di attenzione e riflessione nelle risposte.

La consultazione, strutturata attraverso un questionario articolato in domande sia chiuse che aperte, ha permesso di raccogliere un quadro dettagliato delle modalità attuali di fruizione degli spazi pubblici, delle criticità percepite e delle aspirazioni della comunità.

La serata offrirà l’occasione per comunicare i principali risultati emersi, una base di partenza per le future decisioni progettuali e gestionali.

Per ulteriori informazioni, il progetto ha una pagina web dedicata.

(foto una delle precedenti assemblee)