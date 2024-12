A partire dall’Anno Accademico 2025/2026, l’Università di Bologna ha deliberato una revisione strategica nella distribuzione delle attività formative del Corso di Laurea in Meccatronica: i primi due anni del Corso saranno centralizzati a Bologna, mentre ad Imola resterà attivo il terzo anno caratterizzato dai tirocini presso le numerose aziende del territorio imolese, da sempre protagoniste di una collaborazione virtuosa tra accademia e tessuto produttivo locale.

Contestualmente, il polo universitario di Imola verrà potenziato attraverso il rafforzamento del Corso in Tecnologie dei Sistemi Informatici, una risposta concreta alle trasformazioni del mercato del lavoro e alle rinnovate esigenze del territorio. Questo corso, che negli anni precedenti ha registrato un numero di richieste di iscrizione nettamente superiore ai posti finora disponibili, sarà infatti ampliato per accogliere un maggior numero di studenti e rispondere così alla crescente domanda formativa. Il potenziamento non solo testimonia l’ampio interesse dei ragazzi verso percorsi innovativi, ma rappresenta anche un impegno concreto nel garantire opportunità formative adeguate alle loro aspirazioni e orientate verso settori strategici per lo sviluppo locale e globale.

L’importanza di Imola nel percorso universitario viene così confermata e consolidata attraverso un’offerta didattica capace di unire innovazione, pragmatismo e attenzione alle opportunità professionali. La presenza del terzo anno del Corso in Meccatronica con i tirocini sul territorio, insieme al potenziamento del Corso in Informatica, garantisce continuità formativa e prospettive di sviluppo per studenti e imprese.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, che ha investito risorse significative nello sviluppo del polo universitario locale, ribadisce il suo impegno nel sostenere la formazione e l’istruzione come pilastro per la crescita del territorio e sottolinea l’importanza di adattarsi con flessibilità alle trasformazioni del mercato del lavoro e del panorama accademico. La Fondazione continuerà a favorire il dialogo tra l’Università, le aziende e la comunità, con l’obiettivo di creare sinergie che sappiano rispondere alle sfide future.

Dichiarazione di Silvia Poli, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola:

“La decisione di riorganizzare il Corso di Laurea in Meccatronica rappresenta un’evoluzione che tiene conto delle nuove esigenze formative del territorio. Come Fondazione, siamo orgogliosi di aver contribuito a creare un modello unico di collaborazione tra Università e aziende, che continuerà a essere un punto di forza per Imola. Al tempo stesso, il rafforzamento del Corso di Laurea in Tecnologie dei Sistemi Informatici segna un passo avanti verso una formazione sempre più rispondente alle richieste del mercato del lavoro, alle aspirazioni dei ragazzi e alle sfide della trasformazione digitale. La Fondazione rimane fermamente al fianco dell’Università e delle imprese per garantire opportunità concrete ai giovani e valore aggiunto al nostro territorio”.

Con questa riorganizzazione, il polo universitario di Imola si conferma come punto di riferimento per la formazione e l’innovazione, dimostrando capacità di adattarsi con dinamismo alle sfide di un contesto in continua evoluzione, valorizzando le eccellenze del territorio e contribuendo al progresso della comunità.