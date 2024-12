Incidente stradale questo pomeriggio poco dopo le 16 a Poviglio in via Fontanese – incrocio via Bertona. Due veicoli si sono scontrati frontalmente. Passeggeri estratti dai vigli del fuoco. Sul posto personale sanitario del 118 e la polizia Locale Bassa Reggiana per rilievi di legge e regolazione della viabilità.