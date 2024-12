Fabio Grosso torna nello stadio che lo ha visto protagonista di una promozione dalla serie B alla A con il suo Sassuolo al comando della classifica di serie B 2024/25.

Una partita speciale dunque come lo stesso allenatore dei neroverdi ha definito in conferenza stampa alla vigilia.

Titolari nel Sassuolo per il 4-2 -3 -1 di Grosso; Moldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Pieragnolo; Thorstvedt, Ghion, Boloca; Berardi, Mulattieri, Laurientè.

Un primo tempo giocato quasi interamente sotto una pioggia incessante non ha impedito al Sassuolo di fare un possesso palla di qualità ma carente del cinismo necessario per trovare il vantaggio.

Differente l’atteggiamento del Frosinone che rintanato dietro la propria metà campo al 21’ è riuscito a fare male al Sassuolo con Jérémy Oyono che trova un tiro di sinistro da centro area e manda la palla nell’angolino basso a sinistra. Azione nata da un assist di uno dei tanti ex della partita Riccardo Marchizza.

Frosinone 1 – Sassuolo 0

I neroverdi trovano il pareggio al 37’ con un altro ex di lusso Mulattieri che brucia sul tempo il suo marcatore e da centro area, devia un pallone nell’angolino destro della porta difesa da Cerofolini.

Frosinone 1 – Sassuolo 1

Squadre in campo per il secondo tempo con Pierini al posto di Mulattieri nelle fila del Sassuolo, non proprio un cambio ruolo su ruolo ma Grosso decide di puntare sulle differenti caratteristiche del falso nueve di Parma.

Al 69’ Grosso manda in campo Obiang al posto di Ghion e Luca Moro altro ex del match per Laurienté.

Al 73’ proprio Luca Moro mette in rete un pallone arrivato da un assist di tacco (involontario) di Berardi che devia un filtrante di Boloca. Frosinone punito da due protagonisti della sua recente storia.

Frosinone 1 – Sassuolo 2

Il Frosinone non ci sta è Moldovan deve fare del sul meglio al 79’ per deviare in angolo una insidiosa conclusione di destro da centro area di Kvernadze. Il Sassuolo sostituirà poi Paz per Pieragnolo e Berardi per Volpato, il tutto al minuto 86.

Massa fischia la fine dopo quattro minuti oltre il novantesimo e con questa ennesima vittoria, la sesta consecutiva, fa registrare un nuovo record nella sua storia in serie B. Eusebio Di Francesco tra agosto e settembre del 2012 ne fece cinque di fila e quello fu un campionato indimenticabile.

Claudio Corrado