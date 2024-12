Sabato 21 dicembre a partire dalle ore 10:00 l’ex Cartiera di Lama di Reno si trasforma in un vivace punto d’incontro dove il passato incontra il presente. Un’opportunità unica per fare acquisti tra oggetti vintage unici e riconnettersi con la nostra comunità.

Invitiamo tutti a partecipare e a vedere di persona come questi spazi si stanno trasformando.

E dalle 17:00 ci sarà la musica dal vivo con il & i .

Ristoro a cura del , .

A Panico invece fervono i preparativi per il suggestivo Presepe Vivente che si svolgerà nei pressi della Pieve di San Lorenzo la sera della Vigilia, martedì 24 dicembre dalle ore 18:00 alle 23:00.



Il visitatore verrà catapultato in una notte magica e suggestiva: si potrà scaldare vicino ai fuochi, passeggiare tra le capanne, assaggiare delle piccole specialità e bere un buon vin brûlé. Il caratteristico borgo di Panico, risalente al XIII secolo, è la cornice ideale per questa rappresentazione, pensata la prima volta da un gruppo di parrocchiane nel 2011. Tra i protagonisti, oltre alla capanna con Gesù, Maria e Giuseppe, si incontreranno i Re Magi e i personaggi tipici del Presepe, dalle lavandaie al fabbro, dal falegname al cuoco.

L’amministrazione di Marzabotto coglie inoltre l’occasione per dare l’appuntamento alla festa di Capodanno in Piazza Martiri delle Fosse Ardeatine. Il 31 dicembre ritrovo a partire dalle 23:30 per bruciare la “Vecchiona” – come da tradizione dell’ano bisestile – realizzata dagli abitanti del borgo di Frascarolo-Luminasio. Tutta la comunità è invitata a partecipare per brindare insieme al nuovo anno.