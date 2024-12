Impegno comune per la collettività. Si è svolto ieri in Regione il primo incontro fra il presidente Michele de Pascale e la presidenza di Anpas Emilia-Romagna, realtà che riunisce 109 Pubbliche assistenze di tutte le province emiliano-romagnole con circa 20mila volontari.

“Ringrazio i vertici di Anpas Emilia-Romagna per questo incontro che reputo davvero importante e significativo – afferma de Pascale-. Siamo infatti pienamente consapevoli dell’apporto vitale del terzo settore e in particolare delle Pubbliche assistenze regionali nell’ambito del sistema sanitario territoriale, ma anche per quello che riguarda gli interventi di protezione civile, come hanno dimostrato purtroppo gli eventi meteorologici estremi ai quali siamo stati soggetti in più occasioni durante l’ultimo anno e mezzo. Sono sicuro che quella con Anpas continuerà a essere una collaborazione molto proficua”.

“E’ stato un incontro importante per la conoscenza reciproca- spiega il presidente di Anpas Emilia-Romagna, Iacopo Fiorentini-. Abbiamo spiegato al presidente de Pascale i fondamenti e gli sviluppi più recenti della nostra associazione, ma anche quelli che sono i nostri bisogni per svolgere il servizio in modo ottimale e come potremmo pianificare il prossimo futuro su temi fondamentali come quelli sanitari ma anche di protezione civile, o le opportunità del Servizio civile universale. A questo primo incontro ne seguiranno sicuramente altri con gli Assessori regionali sugli aspetti tecnici di loro competenza. Devo dire che è stato un incontro molto positivo, abbiamo fatto presente al Presidente che noi ci siamo e vogliamo continuare a esserci per fare tutto ciò che viene richiesto, in termini di servizi, dalla popolazione della nostra regione, con l’impegno quotidiano delle migliaia di volontari che costituiscono la nostra rete”.