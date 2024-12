E’ Francesco Profumo, già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il nuovo Presidente di Fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi-ETS e Carla Rinaldi, presidente uscente, è stata nominata Presidente Onorario.

Si sono tenute ieri, martedì 17, e oggi, mercoledì 18 dicembre, le assemblee dei Fondatori e dei Soci Sostenitori e la seduta di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione di Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi-ETS, la fondazione educativa e di ricerca, con sede a Reggio Emilia al Centro Internazionale Malaguzzi e all’ex Caffarri, che si occupa di progetti per ogni età di educazione di qualità a livello nazionale e internazionale.

Le assemblee dei Fondatori e dei Soci Sostenitori hanno nominato il nuovo cda che si è insediato oggi e che ha eletto presidente di Fondazione Reggio Children il professor Francesco Profumo, già membro del Comitato Scientifico di Fondazione Reggio Children, espresso come consigliere del cda dal Comune di Reggio Emilia. All’assemblea di ieri, il Sindaco Marco Massari ha nominato la presidente uscente Carla Rinaldi presidente onoraria di Fondazione Reggio Children con ampi incarichi.

Nel consiglio di amministrazione, composto da sei membri presidente incluso, le assemblee dei Fondatori e dei Soci Sostenitori hanno eletto altresì le nuove consigliere Vanessa Roghi, storica e autrice di programmi di storia per Rai Tre, Bodini Fellow presso l’Italian Academy della Columbia University (2020-2021), ricercatrice indipendente, consigliera indicata dal Comune di Reggio Emilia, ed Elena Bertolini, amministratrice delegata della Cooperativa Sociale Accento. Sono stati confermati la consigliera Annamaria Contini, Professoressa Ordinaria e Direttrice del Dipartimento Educazione e Scienze Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia e i consiglieri Harold Valdemar Göthson, consulente senior del REI-Reggio Emilia Institutet e Giuseppe Zizzo, Head of Medical Operations di Diaverum Italia.

LE ASSEMBLEE E LE NOMINE DI CDA E PRESIDENTI

All’assemblea dei Fondatori promotori, partecipanti e onorari condotte ieri dalla presidente uscente Carla Rinaldi, alla presenza del direttore generale Cristian Fabbi, hanno partecipato, in presenza o online, per conto del Comune di Reggio Emilia il Sindaco Marco Massari e l’assessora alle Politiche Educative Marwa Mahmoud, per Coopselios il presidente Gianni Calabrese, per Cirfood –Cooperativa Italiana di Ristorazione Laura Bagnoli, per Gruppo Iren Arturo Bertoldi, per NAREA-North American Reggio Emilia Alliance Margie Cooper presidente del consiglio di amministrazione, per il REI – Reggio Emilia Institutet di Stoccolma la presidente Anna Ahrborn con Greger Rosnes, per la Boulder Journey School & School of Education & Human Development – University of Colorado Lori Ryan, Allison Maher e Sam Hall, inoltre per Fondazione Manodori il presidente Leonello Guidetti e per conto del fondatore onorario Andrea Malaguzzi, nipote di Loris, Paola Pignataro Malaguzzi. Fanno anche parte dei fondatori Red Solare e il gruppo Effe 2005-Gruppo Feltrinelli spa. È stato invitato ad assistere il presidente di Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia, Federico Ruozzi. L’assemblea dei fondatori ha espresso i primi cinque consiglieri e ha visto la nomina da parte del Sindaco di Carla Rinaldi presidente onorario. A seguire, il sesto consigliere è stato nominato dall’assemblea dei Soci Sostenitori costituita da 30 persone che hanno aderito a Fondazione Reggio Children grazie alla campagna tesseramento, che ripartirà agli inizi dell’anno nuovo. Oggi pomeriggio, infine, la nomina del presidente da parte del cda. Confermato sindaco revisore Gualtiero Bertella.

I PROFILI DI PRESIDENTE E PRESIDENTE ONORARIA

Il professor Francesco Profumo ha presieduto oggi il primo cda del triennio 2024-2027 di Fondazione Reggio Children, del cui Comitato Scientifico ha fatto parte fin dal 2011. Francesco Profumo è professore emerito del Politecnico di Torino. Ex rettore dell’ateneo tra il 2005 e il 2011, è stato nominato nel 2011 presidente del Cnr il Consiglio nazionale delle ricerche e ministro dell’Istruzione e dell’Università fino al 2013. È stato presidente di Iren Spa dal 2013 al 2016 e presidente della Fondazione Bruno Kessler. Ha presieduto dal 2016 al 2024 la Fondazione Compagnia di San Paolo ed è stato presidente di Acri. Oggi è alla guida di Isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, del Fondo Quadrivio, di Escp Business School Torino-Parigi e di Uni-Italia. Dal 2022 è membro dell’European Innovation Council – Commissione Europea.

La presidente onoraria Carla Rinaldi, pedagogista, premio Lego 2015, è stata presidente di Fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi-ETS dalla nascita nel 2011 a oggi. Dal 1970 al 1994 è stata pedagogista, poi direttore pedagogico dei servizi per la prima infanzia del Comune di Reggio Emilia al fianco di Loris Malaguzzi. È stata presidente di Reggio Children srl. Dal 1999 è docente all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. In diversi paesi del mondo è stata visiting professor e consulente dei governi. Il suo libro “In dialogo con Reggio Emilia” è tradotto in tutti i continenti. Tra le conferenze a cui è stata invitata, i summit indetti dall’Accademia Pontificia alla presenza del Papa sul Global Compact on Education nel 2020 e sul Climate Change nel 2024.

UNA FONDAZIONE INTERNAZIONALE PER EDUCAZIONE DI QUALITÀ, SOLIDARIETÀ E RICERCA

Fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi-ETS è una fondazione di partecipazione di ricerca scientifica nata a Reggio Emilia nel settembre 2011 su impulso del Comune di Reggio Emilia per promuovere esperienze di qualità educativa in Italia e nel mondo, soprattutto nei contesti periferici.

Dal 2022 Fondazione Reggio Children è ente del terzo settore.

Ha sviluppato negli anni, sotto la guida della pedagogista Carla Rinaldi, progetti di educazione di qualità, ricerca e solidarietà in contrasto alla povertà educativa in Italia e nel mondo. È quindi un soggetto di diritto privato, che ha un modello di gestione no profit e culturale, non riceve finanziamenti diretti dagli enti pubblici, ma vede finanziati i propri progetti grazie a partner pubblici o privati come The LEGO Foundation, Con I Bambini, Enel Cuore Onlus, Save the Children e Credem, Cesvi e Intesa Sanpaolo, Emergency, Consiglio Nazionale Architetti PPC e Officina educativa del Comune di Reggio Emilia. Tra i progetti, ha promosso un dottorato di ricerca “Reggio Childhood Studies” con il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia e ora ha aperto un nuovo spazio di laboratori e ricerca educativi su sostenibilità e digitale all’ex Caffarri, architettura industriale nell’area delle Officine Reggiane al Parco Innovazione di Reggio Emilia. Nel Bilancio Sociale 2023 Fondazione Reggio Children riporta tra i numeri: 150 mila beneficiari, 16 progetti in corso, 60 partnership attive, 15 paesi nel mondo raggiunti, 28 dottorandi per uno staff di 15 persone, numeri in crescita nel 2024.

Info: www.frchildren.org