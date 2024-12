Beneficenza, divertimento, sport e socializzazione. Torna venerdì 20 dicembre la Partita del Cuore a Novellara, il consueto torneo di pallavolo, che si tiene ogni anno in dicembre, in cui le classi terze della scuola secondaria di primo grado “Lelio Orsi” si sfidano tra loro e, la classe vincente, gareggerà infine contro la squadra dei professori. Questa partita è molto importante e viene organizzata ogni anno. Lo scopo della partita del cuore non è solo giocare a pallavolo, ma anche raccogliere offerte da donare ad una scuola di un paese in via di sviluppo perché pensiamo che il diritto allo studio sia un’opportunità che tutti devono avere.

Quest’anno le donazioni saranno destinate ad una scuola di un piccolo villaggio, chiamato

Tsarafara, in Madagascar collegato a Novellara grazie alla famiglia di Renzo e Francesco Marchetti. La partita si svolgerà nella palestra blu di Novellara, in via Novy Jicin, il giorno 20 dicembre 2024 a partire dalle ore 13 circa.