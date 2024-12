Grazie al progetto PRISMA (Promuovere Risorse Individuali e Sociali nel Mondo Accademico Università per il Benessere), Unimore è tra i vincitori del bando PRO-BEN del MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca, volto alla promozione del benessere psicofisico e al contrasto ai fenomeni di disagio psicologico ed emotivo della popolazione studentesca.

La “rete PRISMA” è composta da 8 Atenei italiani: Università degli studi di Ferrara (Capofila), Politecnico di Milano, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Sassari, Università Ca’ Foscari Venezia, Università degli Studi di Parma e l’AFAM Accademia di Belle Arti di Venezia, per un totale di oltre 260.000 studenti, oltre 8.000 docenti e oltre 7.000 unità di personale tecnico amministrativo raggiunti dal progetto.

PRISMA, coordinato per Unimore dal Prof. Loris Vezzali, coadiuvato dalla Prof.ssa Maristella Scorza, si propone di promuovere e favorire la diffusione del benessere psicologico, emotivo e relazionale nella comunità accademica (dell’università e dell’alta formazione), con particolare attenzione alla componente studentesca, anche attraverso percorsi di prevenzione e contrasto di condizioni e stili di vita portatori di malessere, isolamento ed esclusione sociale.

Le azioni previste riguardano la rilevazione quali-quantitativa del benessere e degli stili di vita degli studenti e delle studentesse dell’Università e dei percorsi di Alta Formazione, attività individuali e di gruppo rivolte alla popolazione studentesca per il sostegno psicologico e la prevenzione delle dipendenze, la realizzazione di iniziative e di spazi prettamente dedicati alla sensibilizzazione e alla formazione sui temi del benessere rivolti a tutte le componenti delle singole comunità accademiche, del territorio e della rete PRISMA, l’identificazione e l’adozione di strumenti specifici volti ad ampliare e ottimizzare i SCPA (servizi di counseling psicologico di Ateneo e AFAM), anche attraverso lo scambio e la formazione inter-Ateneo/AFAM degli specialisti.

In linea con quanto promosso dal progetto PPRISMA, nel corso del 2024 la Direzione Servizi agli Studenti Unimore ha fortemente ampliato la sua offerta per il benessere psicologico in ateneo, anzitutto implementando il sistema di sportelli psicologici: in aggiunta allo sportello Open G in collaborazione con psicologi dell’AUSL di Reggio Emilia, che si propone di fornire soluzioni a eventuali situazioni di disagio psicologico dovute a condizioni di forte stress, disagio emotivo, relazionale o esistenziale, si sono aggiunti due sportelli psicologici, per offrire consulenze individuali a studenti e studentesse che stanno vivendo situazioni di ansia e incertezza in ambito universitario, e per supportare studenti e studentesse che vivono con disagio il percorso di studi, che intendono quindi rivedere la scelta del percorso di studi (ri-orientamento) e/o sviluppare un metodo di studio più efficace.

A questa attività di sportelli si aggiungono cicli di seminari e attività a piccolo gruppo sulle tematiche di ansia e stress, social skills, regolazione emotiva e metodo di studio. Inoltre, sono in programma numerosi eventi sul benessere inteso in senso più ampio.

Secondo il Prof. Vezzali, “PRISMA ha fornito un forte impulso al potenziamento del benessere degli studenti, già ambito di primaria rilevanza per Unimore con numerose azioni messe in campo a favore della popolazione studentesca. Con PRISMA si è potuto potenziare ulteriormente tali azioni, agendo sia sul supporto psicologico in senso stretto, sia su eventi e azioni su temi di primario interesse per gli studenti, quali la salute, lo studio, lo sport”.