In occasione delle festività natalizie, le Biblioteche comunali, propongono alcuni eventi e iniziative per passare insieme momenti di svago e lettura. In occasione delle festività, si introducono alcune modifiche agli orari di apertura delle biblioteche stesse.

EVENTI JUNIOR

Sabato 28 dicembre alle 10.00 la Biblioteca Santa Croce ospita Out of Time

performance circense sulle festività e laboratorio di giocoleria a cura di Luca Macca e Simone Vaccari della Compagnia del Buco, da 4 anni (su prenotazione tel. 0522585600).

Giovedì 2 gennaio alle 15.30, la Biblioteca Ospizio ospita La tombolata della Befana! in collaborazione con il doposcuola Il Portico, da 5 anni (su prenotazione tel. 0522585639).

Venerdì 3 gennaio alle 16.00 la Biblioteca Rosta Nuova propone La Befana vien di giorno letture a cura dei volontari NatiperLeggere, da 3 anni (su prenotazione tel. 0522585636); alle 16.30 la Biblioteca San Pellegrino – Marco Gerra ospita Befana, eccoti qui! Storie sulla scopa e dolce sorpresa offerta dalle nonne del Gruppo Filo’s, da 3 anni (su prenotazione tel. 0522585636).

Sabato 4 gennaio lo Spazio Culturale Orologio propone Befane e scope volanti, letture a cura dei volontari NatiperLeggere, alle 10.30 da 0 a 3 anni e alle 11.00 da 3 a 6 anni.

GIOVANI IN BIBLIOTECA

In occasione del progetto “Ci vediamo in Biblio” per favorire l’aggregazione e la partecipazione giovanile nelle biblioteche della città, la Biblioteca San Pellegrino – Marco Gerra (venerdì 3 gennaio alle 16.30) ospito i Bibliogames: un pomeriggio intero dedicato ai giochi da tavolo. Bang, Rent a Hero, The Mind, Shards of infinity, Unmatched, Karuba, Namiji e tanti altri giochi ti aspettano. Per maggiori informazioni e adesioni tel. 3451562365. Ingresso libero.

MOSTRA

Negli orari di apertura della Biblioteca Panizzi è possibile visitare “Una storia per tutti. Nicomede Bianchi e la pedagogia del Risorgimento” a cura di Alberto Ferraboschi e Chiara Panizzi. La mostra, prendendo le mosse dall’archivio di Nicomede Bianchi e dal ricco patrimonio dei fondi storici conservati alla Biblioteca Panizzi e al Museo del Tricolore, propone un percorso attraverso la narrazione risorgimentale e la sua trasformazione nel passaggio tra Otto e Novecento, sviluppando il tema della memoria del Risorgimento e la sua diffusione nella cultura popolare italiana.

GLI ORARI DI APERTURA DELLE BIBLIOTECHE

Dal 24 dicembre al 6 gennaio, la Biblioteca Panizzi e le Biblioteche decentrate Rosta Nuova, Ospizio, San Pellegrino, Santa Croce osserveranno alcune chiusure durante le festività natalizie: martedì 24 dicembre, vigilia di Natale, e martedì 31 dicembre, vigilia di Capodanno, tutte le biblioteche saranno aperte solo al mattino dalle ore 9 alle 12.30.

La Biblioteca delle Arti sarà aperta martedì 24 dicembre dalle ore 9 alle 12.30, mentre martedì 31 dicembre sarà chiusa per l’intera giornata.

Lo Spazio Culturale Orologio sarà chiuso da martedì 24 a sabato 28 dicembre compresi ed il pomeriggio di martedì 31 gennaio.

Tutte le biblioteche saranno chiuse nelle seguenti giornate festive: 25, 26 dicembre 2024, 1 e 6 gennaio 2025. Nelle restanti giornate, le Biblioteche saranno regolarmente aperte.

Per ulteriori informazioni: www.bibliotecapanizzi.it