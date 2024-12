Un regalo di Natale speciale. E’ quello fatto dalla sede modenese di U.Di.Con. Emilia-Romagna alla Onlus ‘Agape di Mamma Nina’. Nei giorni scorsi l’associazione ha consegnato giocattoli, materiale scolastico, vestiti per bambini e donne, cibo, pentole, piatti e bicchieri, che verranno distribuiti alle famiglie seguite dalla Onlus.

Il materiale è stato raccolto in queste settimane da U.Di.Con, che ha lanciato un appello a tutti i cittadini per contribuire a questa donazione importantissima. La risposta delle persone è stata enorme, al punto da riempire in ogni dove gli uffici dell’associazione. Un’ulteriore dimostrazione del grande cuore dei modenesi verso realtà, come ‘Agape di Mamma Nina’ che da anni si spende per aiutare i più fragili.

“Ringraziamo i modenesi per la generosità che ancora una volta hanno dimostrato a U.Di.Con. e soprattutto verso le donne e le famiglie bisognose – afferma il Direttivo dell’associazione a tutela dei consumatori -. Il progetto nasce dalla collaborazione tra U.Di.Con nazionale con le sedi regionali di Emilia-Romagna, Calabria, Lazio, Marche, Puglia e Sicilia e Aves”.