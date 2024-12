Capodanno a Maranello: martedì 31 dicembre in Piazza Libertà una serata di festa per salutare l’arrivo del nuovo anno. L’evento, gratuito, è proposto dal Comune di Maranello e dal Consorzio Maranello Terra del Mito. La serata inizia alle ore 22 con karaoke e animazione, a seguire cabaret e risate con il duo Rino Ceronte e Laura da Colorado e poi la musica dal vivo con il concerto dei Borghi Bros, la band capitanata dai fratelli Alessio e Carlo Alberto. A mezzanotte il tradizionale brindisi di auguri.

Per l’occasione il Comune di Maranello ha emesso un’ordinanza che prevede le disposizioni in materia di sicurezza urbana e di pubblica incolumità in occasione dei festeggiamenti di Capodanno. In particolare, l’ordinanza prevede “il divieto di far esplodere petardi o artifici pirotecnici di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutte le aree pubbliche nonché in quelle private se ciò può provocare disturbo, danni o molestie a persone ed animali o conseguenze di qualsiasi genere o natura sugli spazi pubblici del Capoluogo e delle Frazioni del Comune di Maranello tra le ore 17:00 del 31 dicembre e le ore 06:00 del 1 gennaio” e “il divieto di accesso in Piazza Libertà con bottiglie in vetro e/o lattine e/o bombolette spray contenenti liquidi urticanti dalle ore 19:00 del 31 dicembre alle ore 06:00 del 1 gennaio”.