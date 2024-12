La giunta fioranese e il PD durante l’ultima sessione del consiglio comunale, in fase di approvazione del bilancio, hanno votato contro a due emendamenti presentati dal consigliere Matteo Barbolini – Lega Salvini Premier. Gli emendamenti, relativi al nuovo codice della strada e all’obbligo da parte delle società sportive e non, di dotarsi della figura di un garante contro le discriminazioni chiamato in termini anglosassoni Safegarding, sono stati bocciati dalla giunta di maggioranza, con il voto contrario anche del Sindaco Marco Biagini.

“Abbiamo avuto la soddisfazione – dice il consigliere Matteo Barbolini- che i tecnici comunali preposti allo studio di fattibilità dei progetti presentati, hanno dato per entrambi parere favorevole. Questo è un grande risultato in quanto i progetti sono stati pensati per un benessere della cittadinanza con tanti punti da attivare nei confronti dei cittadini relativi al nuovo codice della strada e non solo. Di diverso avviso il Sindaco Marco Biagini che nella replica nonostante ritenga che “sono temi interessanti, la giunta vota parere negativo rispetto all’emendamento in senso stretto”. Dello stesso parere l’intervento del consigliere di maggioranza Cigarini “sono temi interessanti da affrontare con una formazione essendoci tante cose nuove da approfondire, ma non ritengo che la discussione si possa affrontare con un emendamento che depenalizza l’immediata approvazione”.

“Ancora una volta – conclude il consigliere Barbolini – non si prende atto che la cittadinanza è il motore pulsante di questa società: non agire per il loro bene porta a dei risultati estremamente negativi che dimostrano come il Comune di Fiorano sia interessato solo ad approvare quanto presentato dalla maggioranza”.