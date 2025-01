Linea rovente per il «112» della Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia. Gli uomini del Colonnello Orlando Hiromi Narducci in servizio alla Centrale Operativa, questa notte hanno avuto giusto il tempo di fare un piccolo brindisi che immediatamente dopo la mezzanotte i centralini sono subito divenuti “incandescenti” causa allarmi di esercizi pubblici ed aziende collegate alla Centrale che si attivavano improvvisamente, colpa dei botti di capodanno.

Poco dopo la mezzanotte i Carabinieri di Reggiolo e Brescello sono dovuti intervenire nella centralissima Piazza IV Novembre di Castelnovo Sotto per una lite tra ragazzi scaturita per l’accensione di un batteria di fuochi d’artificio a seguito della quale un 20enne, colpito con una bottigliata alla testa, è stato condotto in ospedale; le sue condizioni non sono gravi. Un altro giovane è stato medicato sul posto per dei graffi al volto. La posizione dei coinvolti è al vaglio dei Carabinieri.

Nella piazza “calda” di Cerreto Laghi, i festeggiamenti contrariamente a quanto verificatosi lo scorso anno non hanno rilevato criticità a parte una lite segnalata ai Carabinieri, ma i coinvolti si erano già allontanati prima dell’arrivo dei militari. A mezzanotte e mezzo a Reggio Emilia il primo sopralluogo di furto dell’anno al Bar dei Mille in via Tiziano Vecellio: ignoti dopo aver mandato in frantumi la vetrata della porta d’ingresso, sono entrati all’interno asportando il fondo cassa. Sempre a Reggio Emilia i carabinieri sono dovuti intervenire per la presenza di una persona molesta all’interno del pronto soccorso che ha pensato bene di allontanarsi prima dell’arrivo dei Carabinieri. Ospedale dove un minore è ricorso autonomamente alle cure perché rimasto lievemente ferito dallo scoppio di un petardo, non è on pericolo di vita. A Rubiera in i carabinieri sono intervenuti all’una per i rilievi di un incidente stradale avvenuto in via Alexander Dubcek tra una Fiat Panda condotta da un 39enne di Rubiera e un monopattino condotto da un 19enne dello stesso paese, rimasto ferito fortunatamente non in condizioni gravi e trasportato in ospedale per le cure mediche. A Pratissolo di Scandiano (foto) i carabinieri sono intervenuti per i rilievi di un incidente tra una Renault Captur e una Ford B Max fortunatamente con danni, seppur ingenti ai soli mezzi non essendosi registrati feriti.

Un inizio anno avviatosi con chiamate pervenute al 112 dei Carabinieri del comando Provinciale di Reggio Emilia anche per liti in locali pubblici (persone ubriache che disturbavano i clienti), tra vicini di casa (chiamate per disturbi causati da esplosioni di petardi) e tra familiari all’interno delle mura domestiche. In tutti i casi l’escandescenza tra le persone coinvolte è stata ricondotta all’uso smodato di bevande alcoliche. Telefonate sono giunte anche da alcuni cittadini che hanno chiamato lamentandosi per l’esplosione dei fuochi d’artificio. Telefonate sono giunte al 112 anche da parte di chi ha voluto fare semplicemente gli auguri ai Carabinieri reggiani, ringraziandoli per il lavoro quotidianamente svolto.