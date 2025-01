Al primo mattino sereno o poco nuvoloso con foschie e locali banchi di nebbia sulle pianure. Progressivo aumento della nuvolosità nel corso della giornata con addensamenti più consistenti sui rilievi associati a deboli precipitazioni, in particolare sul settore centro-occidentale, nevose solo sulle cime più alte.

Temperature minime in lieve aumento, comprese tra 0 e 3 gradi sulle aree urbane con valori localmente sottozero in aree extraurbane e locali gelate. Massime in aumento sulle aree orientali della regione con valori compresi tra 6 e 12 gradi e possibili valori anche superiori sulla pedecollina romagnola.

Venti deboli variabili sulle pianure con rinforzi da sud-ovest sulla Romagna; lungo i rilievi inizialmente moderati sud-occidentali con tendenza a rinforzi e raffiche anche forti nel corso della giornata.

Mare quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in aumento dalla serata.

(Arpae)