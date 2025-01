Il primo giorno di scuola dopo le vacanze natalizie è risultato particolarmente interessante per gli studenti di alcune classi dell’Istituto Comprensivo Bismantova che stanno partecipando al progetto Multisport ne’ Monti. La palestra di Via Sozzi a Castelnovo ne Monti, ed a seguire la palestra di via Fontanesi a Felina, hanno infatti ospitato la giornata conclusiva di un ciclo di lezioni di educazione fisica dedicate al Football Americano.

Palle ovali, caschi e paraspalle hanno destato tanta curiosità e gli istruttori della società sportiva Hogs Reggio Emilia hanno animato con successo ogni fase dell’esperienza. Il ripasso delle regole ed alcune informazioni tecniche apprese negli incontri precedenti, hanno presto lasciato spazio al divertimento ed al gioco del flag football che si è rivelato molto accattivante e propedeutico per l’approccio alla disciplina. La conoscenza di nuovi sport è alla base del progetto Multisport e l’opportunità che per nove classi della scuola secondaria di primo grado si è concretizzata grazie alla disponibilità degli Hogs Reggio Emilia è risultata molto apprezzata. Già a partire dai primi giorni di dicembre il quarterback azzurro Emanuele Daino ed il tecnico Federico Scolari hanno affiancato i docenti di educazione fisica per un intervento che complessivamente ha coinvolto 9 classi, circa 190 studenti per complessive 54 ore di lezione. L’assessore allo Sport di Castelnovo Carlo Boni è intervenuto alla giornata del Flag Football ed ha ricordato agli studenti l’importanza di praticare sport per il benessere fisico e per vivere socializzanti esperienze con gli amici. Il Progetto Multisport ne’ Monti si prefigge l’obiettivo di far conoscere ai giovani anche le discipline meno popolari e di stimolare la curiosità a provare sport alternativi quando capita di perdere stimoli o di non aver ancora provato a mettersi in gioco. Multisport ne Monti è un progetto del Comune di Castelnovo che nell’ambito di Sport Valley Emilia-Romagna si rivolge alle scuole secondarie di primo grado grazie alla collaborazione di ben 10 società sportive locali.