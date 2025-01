“La sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Bologna del 7 gennaio 2025 rappresenta una tappa storica nella lunga e travagliata ricerca di giustizia per la strage del 2 agosto 1980.

Con la conferma della piena colpevolezza di Paolo Bellini, dopo oltre 40 anni di indagini, processi e rinvii, finalmente si scrive una parola definitiva sulla responsabilità di uno dei principali autori della tragedia. La decisione dei giudici, che ha ribadito la condanna all’ergastolo per Bellini, ha eliminato ogni ombra di dubbio sulla sua colpevolezza, confermando con fermezza le risultanze investigative. Ma ciò che non può passare inosservato è il fatto che, nella motivazione della sentenza, si ribadisce con forza anche la matrice fascista dell’attentato, un elemento che ha spesso suscitato controversie e che ora trova finalmente conferma in un verdetto inequivocabile.

Questo risultato è il frutto di un lungo, difficile e talvolta frustrante percorso, che ha visto in prima linea non solo la Procura generale di Bologna, ma anche le istituzioni, gli avvocati e, soprattutto, i familiari delle vittime, che hanno lottato senza sosta per ottenere quella verità che sembrava sfuggire sempre più. Questi anni di incertezze, depistaggi e ostacoli giudiziari non hanno mai fermato la determinazione di chi ha creduto che la giustizia, seppur lenta e a tratti faticosa, alla fine potesse trionfare.

La strage di Bologna rimane una delle ferite più profonde e dolorose della storia del nostro paese, ma questa sentenza segna un passo concreto verso la giustizia. Un altro pezzo di verità è stato finalmente messo a posto, e anche se la giustizia non restituisce le vite perdute, rappresenta il segno che la memoria e la dignità delle vittime sono sempre più vive nella coscienza collettiva del paese”.

Giuseppe Daviddi,

Sindaco di Casalgrande