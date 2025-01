A gennaio tre nuovi appuntamenti gratuiti per bambini e ragazzi al FabLab Junior di Fiorano Modenese, per imparare divertendosi con la scienza, la robotica, la chimica

I laboratori di Steam education si svolgono dalle 17.00 alle 18.00, a Casa Corsini di Spezzano (via Statale n. 83), polo dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese.

Il primo è in programma per lunedì 13 gennaio dedicato a bambini da 6 a 9 anni, e s’intitola “Cubetto esplora le montagne”. Una nuova esplorazione, ma questa volta del mondo virtuale di Interland, attende i ragazzi dai 10 ai 14 anni, per mettere in sicurezza i propri dati personali, mercoledì 22 gennaio.

Infine, giovedì 30 gennaio, torna il mondo dei Lego con cui costruire Edwige la famosa e magica civetta di Harry Potter, attività per bambine e bambini da 6 a 9 anni.

La partecipazione ai laboratori del FabLab Junior è gratuita, grazie al contributo di Fondazione di Modena, ma occorre prenotare alla mail: info@casacorsini.mo.it