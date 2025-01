Martedì 14 gennaio (ore 20.30) al Teatro Asioli di Correggio va in scena Natale in casa Cupiello (spettacolo per attore con figuris) di Eduardo De Filippo nella stupefacente messa in scena ideata da Luca Saccoia (anche interprete) e Vincenzo Ambrosino, con la regia di Lello Serao.

In questa “perla, che rifulge di luce propria e riesce a rimettere in circolo il dramma di De Filippo donandogli una veste nuova e suggestiva (recensito.it)”, si parte dal “sì” che finalmente, al capezzale del padre morente, Tommasino pronuncia all’ultima riproposizione della famosa domanda: “te piace ‘o presepe?”. Lo spettacolo, accolto entusiasticamente da pubblico e critica (vincitore Premio della Critica, Premio Hystrio Twister, Premio Ubu per i costumi), rispettando fedelmente il testo di Eduardo, evoca le vicende della famiglia Cupiello, aprendo uno squarcio dentro l’immaginario e la memoria di ogni spettatore, grazie “all’incanto del teatro di figura in uno spettacolo di rarissima fattura ed emozione, davvero unico nel suo genere in Italia (klpteatro.it)”. Eccellente il lavoro di Luca Saccoia “che si moltiplica nelle voci e nella memoria restituendo al pubblico tutti i personaggi della commedia realizzati in forma di grandi pupi scolpiti nel legno (Ass. naz. Critici Teatrali)” e degli animatori che lo circondano, immersi nella visionarietà della scena ideata da Tiziano Fario, che tutti insieme contribuiscono alla realizzazione di un “questo piccolo capolavoro che verrà ricordato e che tutti gli amanti del teatro dovrebbero avere la possibilità, e la fortuna, di poter vedere (recensito.net)”.

