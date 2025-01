Si è ufficialmente conclusa la prima fase del sondaggio sullo sport promosso dal Comune di Scandiano, un’iniziativa innovativa nata con l’obiettivo di raccogliere opinioni, suggerimenti e punti di vista da parte di tutte le fasce della popolazione, al fine di progettare un sistema sportivo che risponda alle reali esigenze della comunità. La partecipazione è stata straordinaria, coinvolgendo cittadini di ogni età e realtà sociali, dimostrando quanto lo sport rappresenti un pilastro fondamentale della vita scandianese.

I numeri della partecipazione

Nel corso della rilevazione, condotta tra novembre e dicembre 2024, sono state raccolte complessivamente 2.519 risposte, che valgono il 10% della popolazione totale del Comune. General suddivise come segue:

Scuole primarie: 923 risposte

Scuole secondarie di primo grado: 517 risposte

Scuole secondarie di secondo grado: 107 risposte

Famiglie: 695 risposte

Società sportive: 16 risposte

Praticanti sportivi: 124 risposte

Tecnici sportivi: 54 risposte

Insegnanti: 83 risposte

Un successo per la comunità

“Questi numeri testimoniano l’interesse e l’impegno di tutta la comunità verso il tema dello sport e del benessere”, ha dichiarato Roberta Farioli, Assessore allo Sport del Comune di Scandiano. “La grande adesione ci consente di avere un quadro chiaro delle esigenze e delle aspettative di tutte le categorie coinvolte, dalle scuole alle famiglie, fino alle realtà sportive locali. Entro quindici giorni avremo il report di Sg Plus che ci aiuterà a capire meglio come muoverci”.

I prossimi passi

Concluse le analisi preliminari, i dati raccolti saranno utilizzati per sviluppare progetti concreti e azioni mirate a valorizzare l’offerta sportiva sul territorio. La prossima fase prevede la presentazione dei risultati alla cittadinanza e l’apertura di tavoli di lavoro per progettare insieme un futuro sempre più inclusivo e partecipativo per lo sport scandianese.