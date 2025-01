I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Parma hanno recentemente condotto un’ispezione igienico-sanitaria presso un supermercato situato nella zona del distretto ceramico.

Nel corso del controllo è stata rinvenuta una preparazione a base di carne, preincartata ed esposta per la vendita, che, dall’analisi della documentazione commerciale, è risultata scaduta. A seguito di tale accertamento, il prodotto, in ragione della tipologia e della esigua quantità (circa 7 kg), è stato immediatamente smaltito dalla parte in conformità con le procedure di autocontrollo previste dalla normativa vigente.

L’ispezione ha portato alla contestazione di una violazione amministrativa al legale responsabile dell’attività, per la quale è prevista una sanzione pecuniaria pari a 10.000 euro.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività ordinarie di vigilanza igienico-sanitaria svolte dai Carabinieri del NAS, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e tutelare i consumatori da potenziali rischi per la salute.