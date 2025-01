Ieri mattina è stato installato, a Borzano, un box metallico per la riconsegna dei libri e dei dvd noleggiati in biblioteca. Un contenitore del tutto identico è presente da anni proprio di fronte alla biblioteca Pablo Neruda di via Morandi. Il box si trova nella piazzetta della frazione, accanto alla fermata dell’autobus. L’idea è far uscire la biblioteca dalle sue pareti fisiche e farla arrivare sul territorio andando incontro ai cittadini anche per quanto riguarda la riconsegna del materiale noleggiato.

Inoltre il Comune di Albinea è stato ammesso ufficialmente nell’elenco dei Comuni che hanno ottenuto la qualifica di Città che legge per il triennio 2024-2025-2026, dimostrando di avere i requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico reso noto nello scorso novembre.

Questa nuova qualifica è assegnata dal Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI, e premia le amministrazioni comunali che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul loro territorio. Attraverso questo riconoscimento è stata riconosciuta la crescita socio-culturale delle comunità attraverso la diffusione della lettura come valore condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

Ai comuni che hanno ottenuto la qualifica 2024-2025-2026 sarà riservata la partecipazione alle edizioni delle rispettive annualità dell’omonimo bando di finanziamento “Città che legge, destinato a progetti meritevoli che abbiano come obiettivo la promozione del libro e della lettura.

“Per noi si tratta di un riconoscimento importante visto il grande investimento che facciamo da anni sulla cultura e in particolare sulla diffusione della lettura. – spiega la sindaca Roberta Ibattici – Arriva dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per la Cultura a seguito del “patto per la lettura” che ha visto l’adesione di oltre 80 soggetti tra soggetti pubblici e privati. Inoltre – conclude Ibattici – Abbiamo sempre avuto un’attenzione particolare per l’accessibilità al sapere grazie, ad esempio, allo scaffale “In tutti i sensi” che contiene audiolibri e libri tattili, e alle infografiche di comunicazione in CAA (Comunicazione aumentativa)”.