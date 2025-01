E’ stata trasportata all’Ospedale di Reggio Emilia in codice di massima gravità una giovane 17enne che, stamane intorno alle 7:00, mentre si trovava a piedi lungo via Fermi (la SP467R di Scandiano) a Fogliano di Reggio Emilia, è stata investita da un’automobile. I sanitari inviati dal 118, sul posto con ambulanza ed automedica, ne hanno curato il trasporto al Santa Maria Nuova. Per i rilievi richiesto l’intervento di Polizia Locale e Carabinieri.