Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 12 gennaio, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti in un negozio di abbigliamento sito all’interno di un centro commerciale di viale Morandi a seguito della segnalazione di un furto in atto.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno preso contatto con l’addetto alla vigilanza che ha riferito di aver notato tre soggetti occultare addosso della merce per poi superare le casse e allontanarsi dal negozio senza pagare.

Grazie alle indicazioni fornite dall’addetto alla vigilanza, gli operatori sono riusciti nell’immediatezza ad individuare uno dei soggetti coinvolti in quanto gli altri si erano già allontanati dal centro commerciale.

Si tratta di un 25enne di origine marocchina, senza fissa dimora, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, trovato ancora in possesso della merce sottratta poco prima.

Il 26enne è stato condotto in Questura dove, al termine degli accertamenti di rito, è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso con ignoti.

La merce asportata è stata restituita al titolare dell’esercizio commerciale in quanto interamente rivendibile.