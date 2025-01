I Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno hanno arrestato le presunte responsabili di un tentato furto aggravato in concorso commesso ai danni del supermercato “Esselunga”, presso il centro commerciale Meridiana.

Si tratta di una 24enne e una 28enne di Reggio Emilia e una 34enne modenese che volevano allontanarsi dal locale senza passare dalle casse e pagare i prodotti che avevano preso e ammucchiato nei carrelli della spesa. Una spesa voluminosa che ha attirato l’attenzione dei clienti di circa 5.000 euro e costituita da generi alimentari, cartucce per stampanti, articoli per la scuola e altri prodotti.

La refurtiva è stata recuperata dai Carabinieri e le presunte responsabili sono state accompagnate in caserma, in attesa di essere tradotte in Tribunale e giudicate con rito direttissimo, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna.