Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti irregolari sul settore orientale. In serata aumento generalizzato della nuvolosità. Dalle ore pomeridiane scarsa possibilità di isolati piovaschi sulla Romagna con sporadiche nevicate fino a quote di prima collina.

Temperature minime tra -1 gradi lungo la costa e sulla Romagna e -2/-3 gradi sulla pianura centro-occidentale con valori anche più bassi sulle aree aperte extraurbane. Gelate notturne diffuse. Le massime oscilleranno attorno a 5/8 gradi. Venti deboli nord-occidentali tendenti a ruotare e rinforzare nuovamente da nord est sulla costa e sul mare dalla serata. Mare mosso con moto ondoso in attenuazione in giornata. Moto ondoso in nuovo aumento dalla serata fino a localmente molto mosso.

(Arpae)