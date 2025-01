Appuntamenti, vaccinazioni, dati e documenti sanitari sempre a disposizione nel Fascicolo sanitario elettronico, oggetto del prossimo incontro di formazione promosso dal punto Digitale Facile, il nuovo centro di facilitazione digitale nel quale è possibile ricevere supporto gratuito nel percorso di superamento del divario digitale.

L’appuntamento formativo è in programma mercoledì 22 gennaio alle 17 al circolo ARCI Contrada dei Pio di Saliceto Buzzalino: i facilitatori digitali guideranno i presenti nella creazione e nell’utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico, spiegando perché serve e come gestire le deleghe ad altre persone. Per iscriversi all’incontro, è necessario chiamare il numero 3384312304 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, oppure on line al link https://www.terredargine.it/agenda-eventi/eventi/campogalliano-a-cosa-serve-il-fascicolo-sanitario-elettronico/.

Si ricorda che nel punto Digitale Facile (presente a Campogalliano presso lo sportello Facile nella sede municipale di piazza Vittorio Emanuele II 1, lunedì dalle 15 alle 18, mercoledì dalle 9 alle 12 e venerdì dalle 9 alle 13) si possono ricevere servizi di facilitazione digitale, come la formazione e l’assistenza personalizzata individuale, per accompagnare la comunità nell’utilizzo di internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati, secondo le esigenze specifiche e le competenze di partenza. L’obiettivo dei servizi di facilitazione digitale è quello di concorrere all’accrescimento delle competenze digitali diffuse per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile, delle nuove tecnologie, promuovere il diritto di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti ed incentivare l’uso dei servizi online dei privati e delle Amministrazioni pubbliche, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

I Punti Digitale Facile sono gestiti in co-progettazione dall’Unione delle Terre d’Argine e da quattro Enti del Terzo Settore (ETS), individuati con un avviso pubblico: CSV Terre Estensi (ente capofila), ANS Anziani e Non Solo, Cooperativa Il Mantello e Circolo la Fontana di Fossoli.