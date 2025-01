Le biblioteche della provincia effettuano la chiusura domenicale e per chi volesse studiare non resta che farlo in casa propria. Però può essere che lo spazio sia poco, oppure che ci sia confusione o ancora che non ci sia la connessione internet… e allora? Bè, grazie all’associazione Albinea Live il 19 gennaio e il 2 e 9 febbraio sarà a disposizione degli studenti un’aula spaziosa e con tutti i comfort (wi-Fi e area bar) per studiare, fare i compiti e prepararsi agli esami. Inoltre ci saranno alcuni ragazzi dell’associazione per aitar gli studenti nel caso lo ritenessero utile. Il tutto al Circolo Albinetano di via Caduti Libertà 12.

L’idea è nata dalla considerazione che il Circolo è da 40 anni un importante punto di aggregazione per la popolazione anziana di Albinea. Tuttavia i suoi ampi spazi si presterebbero a una grande varietà di attività e meriterebbero di essere un riferimento, non solo per la terza età, ma per la cittadinanza tutta, e in particolare per la fascia giovanile.

Quella dell’”aula studio” è solo la prima di tante iniziative con cui Albinea Live punta ad avvicinare i propri coetanei al Circolo, di modo che, col tempo, possa diventare un luogo vissuto da più generazioni e che dell’aumento di frequentazione possa beneficiare lo stesso Circolo con le attività già in essere.

La volontà è portare una serie di attività (nell’ordine di una al mese) di diversa natura, a seconda della stagione e delle idee che arriveranno anche in corso d’opera dai partecipanti.

Le proposte consistono in aperitivi e/o colazioni a tema “regioni d’Italia” al bar del circolo, da arricchire con musica, proiezioni, presentazioni e mostre; serate dedicate ai giochi da tavolo e ai giochi di ruolo in collaborazione con altre associazioni giovanili della provincia (La Gilda dei Bardi e LudicARS); incontri e dibattiti su temi d’attualità, vicini agli interessi e alle sensibilità dei giovani; la creazione di una piccola ludoteca, con uno scaffale fornito di giochi di società e un biliardino.

“Pensiamo che il progetto, oltre a portare un’offerta di attività dedicate al pubblico giovanile di cui il nostro territorio è carente, possa valorizzare il Circolo rendendolo, nel tempo, un luogo di aggregazione aperto e vivace – spiegano i ragazzi di Albinea Live – permettendo un’attività economicamente più sostenibile del bar e garantendo un ricambio generazionale di volontari e frequentatori della struttura. La collocazione fisica del Circolo è significativa perché si colloca nel centro del paese, nella via più frequentata dai giovani, tra la piazza e il parco Lavezza. Confidiamo che una serie di aperture straordinarie del bar possano far avvicinare la cittadinanza e riscoprirlo quale presidio sociale fondamentale per la comunità, per la conoscenza, l’aggregazione e la relazione tra compaesani”

ll progetto nasce come proposta dei volontari di Albinea Live in dialogo con il Circolo stesso.