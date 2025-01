Il Comando Polizia Stradale e la Polizia Locale di Reggio Emilia hanno condotto un’operazione congiunta di controllo nelle aree limitrofe a Piazzale Marconi. L’intervento, mirato principalmente ai monopattini elettrici, ha visto l’impiego di due pattuglie, in linea con le recenti modifiche al Codice della Strada introdotte nel dicembre 2024.

Durante l’operazione, sono stati effettuati venticinque controlli per verificare il rispetto delle norme tecniche e di sicurezza, oltre all’utilizzo corretto delle aree dedicate alla micromobilità.

I controlli si sono concentrati su elementi chiave come l’efficienza dei dispositivi di segnalazione luminosa, l’utilizzo del casco obbligatorio, il divieto di circolazione su marciapiedi non autorizzati, circolazione contromano, divieto di sosta sui marciapiedi salvo apposita segnalazione di sosta consentita negli stalli dei velocipedi, ciclomotori o motoveicoli e divieto di utilizzo di monopattini dotati di posti a sedere al termine dei quali sono stati contravvenzionati quattordici conducenti perché privi di casco e uno per avere predisposto il monopattino con posto a sedere.

L’iniziativa sottolinea l’importanza di garantire una viabilità sicura e sostenibile, valorizzando i vantaggi dei monopattini elettrici per la mobilità urbana, ma solo quando utilizzati nel rispetto delle regole. La micromobilità elettrica è un’opportunità straordinaria per ridurre il traffico e l’impatto ambientale, ma richiede un’attenzione particolare alle condizioni tecniche dei mezzi e al corretto utilizzo delle infrastrutture urbane.

Questa attività si inserisce in un piano più ampio di controlli periodici volti a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della sicurezza stradale e della convivenza civile sulle strade della città.