Tempi più lunghi per pagare la Tari nel 2025. Il Comune di Reggio ha infatti stabilito e comunicato a Iren che per l’anno corrente il pagamento della tariffa rifiuti sarà articolato in 4 rate per le utenze non domestiche, in modo da permettere alle imprese di godere di un dilazionamento dei costi e di vedersi così distribuito nel tempo il carico fiscale.

Le scadenze saranno il 26 marzo, il 26 giugno, il 22 settembre e il 12 dicembre 2025.

“Si tratta di una scelta dell’amministrazione – ha spiegato l’assessore alla Cura della città Davide Prandi – resa possibile dall’implementazione di una tecnologia che consente una rateizzazione di facile accesso per l’impresa, messa a disposizione dal gestore Iren. In questo modo, riteniamo – d’accordo con alcuni stakeholder – di consentire alle imprese una dilazione del pagamento che consenta una miglior gestione dei flussi finanziari”.

Per le utenze domestiche vengono invece confermate le due rate con scadenza 26 giugno e 26 novembre 2025.

Il sistema verrà attivato una volta che le verranno stabilite le tariffe dell’anno 2025, una decisione che spetta al consiglio comunale, chiamato a ratificare il piano finanziario di Atersir, agenzia territoriale per l’energia e i rifiuti della Regione Emilia Romagna, nelle prossime settimane. Tuttavia la delibera, approvata dalla giunta nei giorni scorsi, consente al gestore di attivare le procedure necessarie alla partenza del servizio in tempi congrui.