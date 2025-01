Dal maggio 2024 era sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, in riferimento ad un provvedimento di cumulo pene del giugno 2024 (fine pena nel novembre 2028), per reati contro il patrimonio commessi in Campania. Lui, un 52enne napoletano domiciliato nel reggiano, nell’agosto dello scorso anno, a Marigliano in provincia di Napoli, violava l’attuale misura rendendosi responsabile del reato di concorso in estorsione aggravata mediante minaccia: perché la vittima potesse tornare in possesso dell’auto sottrattagli precedentemente, avrebbe dovuto consegnare la somma di 22.000 euro.

Il classico “cavallo di ritorno” a seguito del quale il l 52enne veniva arrestato in flagranza di reato dai carabinieri e poi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in sostituzione della custodia carceraria, con provvedimento del GIP del Tribunale di Nola del 17 dicembre 2024. In relazione alla violazione, il 14 gennaio scorso l’Ufficio di Sorveglianza di Napoli, rilevando che il 52enne aveva commesso il reato di estorsione durante la misura alternativa dell’affidamento in prova, sospendeva la misura disponendo l’accompagnamento in carcere.

Il provvedimento, giunto ai carabinieri di Bagnolo in Piano dove l’uomo è domiciliato, è stato quindi eseguito ieri mattina, con i militari che hanno condotto in carcere il 52enne.