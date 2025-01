Il Comune di Scandiano si congratula con i giovani studenti del Liceo Gobetti, promotori dell’innovativo progetto “Diariko“. Questo gruppo, nato nel 2023 e composto da cinque ragazzi, quattro di Scandiano e uno di Castellarano, ha saputo coniugare creatività e impegno per avvicinare gli studenti al mondo della matematica attraverso il gioco. Ecco i loro nomi: Luigi e Gaia Casolari, Simone Guidetti, Daniele Gelosini e Alex Fazioli.

Il 7 gennaio scorso, “Diariko” ha lanciato un’applicazione per dispositivi mobili che propone sfide matematiche coinvolgenti, pensate per stimolare l’apprendimento in modo ludico. La competizione è resa ancora più affascinante dalla collaborazione con Giampaolo Ricci, capitano dell’Olimpia Milano e laureato in matematica, che ha messo a disposizione come premio per il punteggio più alto una maglia autografata.

Fondamentale il sostegno di partner di rilievo come Casio, che ha fornito calcolatrici scientifiche destinate ai vincitori, e l’astrofisico Giovanni Covone, che ha donato una copia del suo libro Altre Terre, vincitore del Premio Asimov 2024, arricchendo ulteriormente il montepremi.

La competizione, accessibile attraverso il sito ufficiale di “Diariko” (www.diariko.it), proseguirà fino al 30 giugno 2025. Un’occasione unica per i giovani studenti di mettersi alla prova e sviluppare le proprie competenze matematiche in un contesto stimolante e interattivo.

“Progetti come questo dimostrano il talento e la capacità di innovazione dei nostri ragazzi,” ha dichiarato il sindaco Matteo Nasciuti. “Siamo orgogliosi che questi giovani rappresentino il nostro territorio, promuovendo l’apprendimento e il valore della collaborazione. Invitiamo tutti gli studenti a partecipare a questa straordinaria iniziativa”.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale di “Diariko”.