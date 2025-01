Da lunedì 20 gennaio è di nuovo possibile presentare domanda per aderire al progetto Family Card 2025 che consente di ottenere sconti sulla spesa presso i punti vendita Coop e Conad del territorio comunale.

Il progetto è pensato dal Comune di Modena insieme alla grande distribuzione per sostenere famiglie numerose e nuclei in difficoltà in seguito della perdita o della riduzione di lavoro. Le agevolazioni sono rivolte ai nuclei residenti con tre o più figli e un valore Isee fino a 15 mila euro. Nei punti Conad lo sconto è previsto anche per le famiglie con almeno un figlio minore e un genitore disoccupato, in cassa integrazione o in mobilità.

Per ottenere l’agevolazione occorre compilare il modulo di autocertificazione (https://www.comune.modena.it/informafamiglie) e inviarlo per email (contributicpf@mediandoweb.it) insieme a un documento di identità o consegnarlo all’Ufficio Informafamiglie presso il Centro per le Famiglie di via del Gambero 77.

Nei punti Coop (ipermercati e supermercati) le famiglie beneficiarie in possesso di carta Socio Coop possono usufruire di sconti del 10 per cento su una spesa settimanale di massimo 50 euro. Nei punti Conad gli sconti del 10 per cento sono applicabili ai possessori di Carta Insieme fino a 350 euro di spesa mensile, lo sconto è utilizzabile anche presso il PetStore Conad e l’ipermercato del Centro commerciale La Rotonda.

Il Progetto Family Card è nato da diversi anni come sostegno e valorizzazione della genitorialità e anche in un’ottica di contrasto degli effetti della crisi economica, di riduzione dello spreco e di diffusione di buone pratiche per un consumo consapevole e sostenibile.

Per ulteriori informazioni si può consultare la scheda relativa al Progetto Family Card sul sito www.comune.modena.it/informafamiglie; l’Ufficio Informafamiglie è aperto al pubblico per informazioni: lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13,30 e dalle 14.30 alle 18; il sabato dalle 9 alle 13; tel. 059 8775846.