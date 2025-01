Si è ormai completata l’attività di rinnovo dei sistemi di biglietteria di Tper: un investimento importante che ha messo in campo tecnologie più moderne e in grado di accompagnare le esigenze del trasporto pubblico per i prossimi anni nei bacini di Bologna e Ferrara.

I nuovi sistemi portano con sé alcune modifiche ad abitudini consolidate.

I VALIDATORI VERDI ORA LEGGONO ANCHE I NUOVI TITOLI DI VIAGGIO QR CODE

La prima novità, più rilevante, riguarda i validatori verdi già da tempo conosciuti dagli utenti perché utilizzati per il pagamento con carta bancaria contactless. Gli stessi validatori che da qualche anno consentono di pagare la corsa con bancomat e carte in credito ora diventano ancora più importanti perché, grazie ad un lettore ottico posto alla base, consentono di utilizzare i nuovi titoli QR code che progressivamente stanno sostituendo i vecchi biglietti cartacei con la banda magnetica.

Per questo, i vecchi validatori bianchi verranno via via rimossi.

Sino al termine di questa transizione ne rimarrà solamente uno collocato nella parte anteriore dell’autobus. Chi dunque ha ancora un vecchio titolo magnetico è invitato a salire sul bus dalla porta davanti per poter procedere alla validazione.

I validatori bianchi restano ancora in funzione anche per chi utilizza Roger o la app Muver.

Per tutte le altre attività sono invece attivi i validatori verdi.

ORA GLI ABBONAMENTI SI VALIDANO E ATTIVANO ALLE MACCHINETTE VERDI

La principale modifica ad abitudini consolidate riguarda i possessori di abbonamenti mensili o annuali che debbono essere convalidati nei nuovi validatori. Sempre presso i validatori verdi è possibile attivare gli abbonamenti ricaricati on-line. Occorre sempre fare attenzione a non appoggiare al validatore direttamente il portafoglio o la borsa se contiene anche carte bancarie contactless.

ANCHE I MULTICORSE (CITYPASS E TESSERINO METROPOLITANO) PASSANO IN FORMATO QR

Altra novità, molto rilevante, riguarda i titoli multicorse in formato QR code che cominciano ad essere venduti in sostituzione dei titoli magnetici.

Con i nuovi titoli è possibile fare tutte ciò che si faceva con i vecchi. In caso l’utente voglia attivare più corse contemporaneamente, facendo quindi viaggiare più di un passeggero con lo stesso titolo multicorse, deve interagire con il validatore. In basso a sinistra sul display c’è un’icona che raffigura una persona stilizzata con un segno “più”; per attivare più corse simultanee è sufficiente premere questa icona e far riconoscere il QR code dal lettore ottico alla base del validatore; si aprirà una schermata nella quale selezionare quanti passeggeri in totale (fino ad un massimo di 10) far viaggiare.

È possibile aggiungere persone anche dopo la validazione: se un utente ha già fatto leggere il QR code e solo successivamente ritiene di voler aggiungere altri passeggeri può farlo, nel limite di 2 minuti dalla prima validazione, cliccando sull’icona “aggiungi passeggeri” e seguendo le istruzioni, scansionando cioè il QR e selezionando poi il totale dei passeggeri (compreso se stesso) che intende far viaggiare col titolo multicorse.

INTERAGIRE COL VALIDATORE È FACILE E UTILE

Per sapere quante corse sono rimaste o per verificare la validità di un titolo singolo già validato è, infine, sufficiente premere il tasto “i” sul validatore e successivamente far leggere il QR. Il display fornirà le informazioni richieste.

ASSISTENZA AI VIAGGIATORI SUL BUS E ALLE FERMATE E INFO SUL SITO TPER

Per accompagnare gli utenti alla novità, Tper mette in campo il proprio personale che da oggi e per alcune settimane sarà alle fermate e sui mezzi per informazioni e supporto all’utenza.

Questi “facilitatori sul campo” saranno riconoscibili da un gilet giallo con la scritta “Io vado e non evado” e saranno a disposizione dei passeggeri per fornire le informazioni necessarie.

Chi ha dubbi o difficoltà ad utilizzare i nuovi sistemi, o riscontra problematiche con il proprio abbonamento rilasciato precedentemente all’introduzione del nuovo sistema, può in ogni caso rivolgersi al call center Tper (051-290.290) per ricevere informazioni ed assistenza.

All’informazione all’utenza è dedicata anche la pagina tper.it/qr dove è riepilogato tutto ciò che serve sapere, compreso un video tutorial.

DA OGGI ACQUISTANDO ON LINE SI VIAGGIA DA SUBITO

Parte oggi, infine, una novità molto attesa che si estende a tutti i nuovi possessori di tessera MiMuovo: chi acquista on line un titolo su tessera mensile o annuale, personale o impersonale, può viaggiare con la ricevuta dal momento dell’acquisto, anche prima di ricevere a casa la tessera.

Sarà sufficiente portare con sé la ricevuta ed un documento di identità. Attenzione, però: prima dell’arrivo della tessera anche con un abbonamento impersonale potrà viaggiare solo il titolare della tessera esibendo la carta di identità e la ricevuta di acquisto.