C’è tempo fino alle ore 12,00 del 30 gennaio 2025 per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione della Provincia di Modena per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto al profilo professionale di istruttore amministrativo da assegnare all’area amministrativa della Provincia di Modena.

Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica, compilando l’apposito modulo di candidatura sul Portale del Reclutamento “inPA”, raggiungibile dal link disponibile nel sito della Provincia, dove sono contenute anche tutte le informazioni sui requisiti di studio, le modalità per presentare domanda e lo svolgimento delle prove previste.

La selezione si svolgerà per soli esami. Le prove d’esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità tecniche richieste per il profilo professionale e sono costituite da una prova scritta a contenuto teorico e/o teorico-pratico e da una prova orale, alla quale accederanno i concorrenti che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30.

La prova orale si intende superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 21/30. Le attività del profilo di istruttore amministrativosono quelle relative ai processi amministrativi e ai sistemi di erogazione dei servizi dell’Ente, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche

Il concorso è previsto nel piano occupazionale della Provincia per integrare il piano del fabbisogno triennale del personale per la parte assunzionale recentemente approvato dall’Ente.

Tutte le comunicazioni di carattere generale (ammissione candidati, comunicazioni ai candidati, calendario prove, esiti prove, graduatoria) relative alla selezione saranno pubblicate sul sito internet istituzionale della Provincia di Modena www.provincia.modena.it – La Provincia informa – sezione Concorsi e selezioni e tramite il portale unico del reclutamento In.PA https://www.inpa.gov.it/ dove è possibile consultare il bando completo.

Inoltre, il bando è pubblicato anche sul sito della Provincia all’indirizzo

https://www.provincia.modena.it/bando/selezione-pubblica-per-soli-esami-copertura-a-tempo-indeterminato-e-pieno-n-1-posto-profilo-professionale-istruttore-amministrativo-area-istruttori-area-amministrativa-2024-174/