Il Rotary Club di Mirandola ha donato un innovativo Laboratorio STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) alla Scuola Primaria “Dante Alighieri” nel plesso di Via Pietri. La nuova struttura, destinata a potenziare l’offerta formativa per gli studenti, si inserisce in un progetto educativo volto a stimolare la curiosità scientifica e tecnologica dei più giovani.

Il laboratorio, fornito dall’azienda GAM Gonzagarredi, è dotato di strumenti all’avanguardia per lo sviluppo delle competenze in ambito scientifico e tecnologico e pensato per offrire agli alunni l’opportunità di avvicinarsi in modo pratico e coinvolgente a discipline come la matematica, la fisica, la programmazione e l’ingegneria. Grazie a questa donazione, la Scuola, recentemente implementata con la nuova mensa, si arricchisce di uno spazio creativo, dove gli studenti potranno esplorare, sperimentare e sviluppare il pensiero critico in un ambiente altamente stimolante.

“Questa donazione rappresenta per il nostro Club un investimento nel futuro dei bambini della nostra comunità. Vogliamo dare loro gli strumenti necessari per affrontare un mondo sempre più tecnologico e complesso, stimolando la loro curiosità e passione per le scienze. – commenta Mirco Besutti, Presidente del Rotary Club di Mirandola – Il nostro impegno verso l’educazione è una parte fondamentale della nostra missione, e siamo orgogliosi di contribuire a un progetto che arricchirà l’esperienza scolastica dei ragazzi”.

“La donazione del Laboratorio STEM al plesso di Via Pietri rappresenta un ulteriore passo verso l’innovazione della nostra offerta educativa – puntualizza Letizia Budri, Sindaco di Mirandola – Ringrazio il Rotary Club di Mirandola per il suo generoso contributo, che darà ai nostri bambini la possibilità di esplorare nuove frontiere del sapere. La collaborazione tra istituzioni e associazioni locali è fondamentale per la crescita della nostra città e per la formazione dei cittadini del futuro”.

“Il service del Rotary club di Mirandola dimostra sensibilità e attenzione verso i suoi cittadini più piccoli. Allestire un laboratorio STEM già nella scuola primaria è una scelta strategica nell’educazione delle giovani generazioni – sottolinea la Dirigente Scolastica Raffaella Pellacani – Le competenze nelle Stem sono uno strumento di cittadinanza a livello personale e necessarie per contribuire efficacemente alle sfide della società contemporanea”.