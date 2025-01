Il Cinema Boiardo di Scandiano ospiterà martedì 21 gennaio e mercoledì 22 gennaio 2025, alle ore 21, la proiezione in prima visione del docufilm “Liliana” nell’ambito della rassegna “Generazioni (R)esistenti”, organizzata dal Comune di Scandiano per celebrare l’Ottantesimo della Liberazione. Questo evento è stato pensato per dare voce e visibilità alla straordinaria figura della senatrice a vita Liliana Segre, una delle figure più emblematiche nella lotta contro ogni forma di odio e discriminazione.

Il docufilm, diretto dal regista Ruggero Gabbai, racconta la vita di Liliana Segre, dalla sua infanzia a Milano fino alla drammatica esperienza nei campi di concentramento, per arrivare al suo impegno civile e politico come senatrice. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, il film ha ricevuto una calorosa accoglienza da parte del pubblico, emozionato dal racconto della sua straordinaria testimonianza di resilienza e coraggio.

Con una durata di 84 minuti, “Liliana” non solo ripercorre momenti salienti della vita di Segre, ma rappresenta anche un potente strumento di riflessione sulla memoria storica e sulla lotta per i diritti umani. Inoltre, per coloro che non riusciranno a partecipare nelle giornate del 21 e 22 gennaio, il docufilm sarà riproposto in occasione del Giorno della Memoria, lunedì 27 gennaio alle ore 21, per ricordare insieme le atrocità della Shoah e rinnovare l’impegno nella difesa dei valori di libertà e umanità.

L’evento è realizzato in collaborazione con Ater e si inserisce in un programma che pone l’accento sull’importanza della memoria storica, per trasmettere alle nuove generazioni l’essenza del valore della resistenza e della lotta contro l’antisemitismo.