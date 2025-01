Grande successo per il primo appuntamento della rassegna “Di storia in Storia” che si è svolto domenica, dedicato alle leggende spilambertesi. La rassegna rappresenta un modo per scoprire le storie e curiosità di Spilamberto attraverso cinque passeggiate a tema organizzate ogni terza domenica del mese in occasione del mercatino storico ‘800 e dintorni. Un’opportunità per immergersi nelle bellezze di Spilamberto.

Il secondo appuntamento sarà domenica 16 febbraio invece, alle 14.30, su “Delitti Spilambertesi”, un viaggio noir tra la Rocca e il centro storico alla scoperta dei delitti e intrighi legati ai Marchesi Rangoni. Conclusione nella suggestiva Formaggiaia (Rocca Rangoni).

Il 23 marzo, sempre alle 14.30, “Acque, Merci, Commerci e Mulini”. Si esploreranno antichi canali e mulini di Spilamberto, testimoni di un passato industriale che ha lasciato un segno nella storia economica del borgo. Con il contributo del Consorzio di Bonifica Burana.

Il 21 aprile, alle 15, invece si parlerà di “Voci dalla Campagna: Storie di Tradizioni e Natura”, una passeggiata lungo la via ciclabile per scoprire il paesaggio di pianura e la natura circostante.

Si chiude il 25 maggio, sempre alle 15, con “Le Smanie per la Villeggiatura e la Vita dei Marchesi”. Visita alla Rocca e al Parco per conoscere le abitudini dei Marchesi Rangoni nel corso dei secoli.

“’Di Storia in Storia’ racconta i luoghi a tutto tondo – commenta l’Assessore a Cultura, Turismo, Centro Storico ed Eventi Alessandra Anderlini – ne esplora le sfaccettature, ne evidenzia i segreti e porta a galla le tante storie che appartengono al nostro paese e alla sua comunità. È un’iniziativa che attraverso il cammino offre una modalità originale ed emozionante per scoprire l’inatteso proprio a un passo da te e sorprenderti nello scoprire le rivelazioni che i luoghi vicini sanno fare”.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria. In caso di maltempo, verrà concordata una data di recupero. I percorsi non richiedono un particolare allenamento, consigliamo abbigliamento comodo.

Eventi gratuiti con il contributo del Comune di Spilamberto, Assessorato Promozione Territoriale ed Eventi Centro Storico.