Parte giovedì 23 gennaio (ore 21) dal Teatro Duse di Bologna The Final Frontier Tour, il nuovo tour dei Rockets, mitico gruppo francese, icona del rock spaziale e pioniere della musica elettronica che, in occasione dei concerti, presenterà la nuova edizione speciale dell’ultimo album, The Final Frontier, disponibile in vinile solo per il pubblico dei live.

Sul palco Fabrice Quagliotti (tastiere), Rosaire Riccobono (basso), Gianluca Martino (chitarra), Eugenio Mori (batteria) e Fabri Kiarelli (voce). La band ha raggiunto fama a livello mondiale tra gli anni Settanta e gli Ottanta, vendendo milioni di dischi con brani come Future Woman, Space Rock, One More Mission, Electric Delight, la reinterpretazione di On the Road Again (cover del brano omonimo dei Canned Heat), e Galactica, tormentone del 1980 che è gli valso il Telegatto come miglior gruppo straniero. L’ultimo progetto discografico Time machine (2023), che contiene rivisitazioni di brani iconici, da Piccola Ketty a Jammin’, ha raccolto oltre 2 milioni di stream su Spotify, mentre la prima tiratura di vinili e cd è andata rapidamente in esaurimento.

Il tour vedrà la band esibirsi in alcuni dei teatri più prestigiosi d’Italia, portando sul palco non solo il nuovo album, ma anche le indimenticabili hit che hanno segnato la carriera dei Rockets, entrati a far parte del roster di Tube Music.

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it