Dopo le due semifinali di “Zelig Open Mic”, che si sono tenute lo scorso novembre e che hanno visto sfidarsi sul palcoscenico 26 tra i migliori comici emergenti italiani, giovedì 23 gennaio alle 21.00 al Teatro Celebrazioni di Bologna si terrà l’arringa conclusiva, con il pubblico in sala che voterà per determinare il vincitore assoluto. A condurre la serata sarà Davide Paniate, attore, comico e conduttore di Zelig Lab, il laboratorio di comici più importante d’Italia trasmesso in tv.

La finale prevede in gara 13 comici emergenti, che hanno passato le due fasi precedenti del contest: la votazione del pubblico in sala durante le due semifinali e il ripescaggio online. Ma sarà solo uno il vincitore, che si aggiudicherà il palco della prossima stagione dello storico Zelig di Milano, dove hanno esordito, e ancora sono protagonisti, i più celebri cabarettisti italiani.

Sul palcoscenico si alternano: Alberto Spagone, Alice Mastrovito, Andrea Casoni, Andrea Messori, Antonio Salituro, Daniele Menna, Dario Stroscio, Giovanna Palma in arte dovevifarelattrice, Marco Pugliese in arte Shatta Valli, Mauro Lazzarin, Riccardo Iadema, Simone Visini e Tommaso Pioli.

I 26 talenti che hanno partecipato alle tre serate del contest avranno tutti la possibilità di prendere parte al cast di Zelig Lab.

