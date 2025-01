Le prime segnalazioni sono arrivate la settimana scorsa, da via Menotti e via Crispi, altre ne sono seguite in questi giorni e raccontano il ripetersi di furti di rame, segnatamente di tratti di grondaie sottratte a più riprese, spesso da edifici privati. In zona Pontenuovo, ma non solo: le pagine social che raccontano il quotidiano cittadino, danno conto infatti di analoghi episodi occorsi in piazza Libertà, in via Cialdini e anche dall’edificio della chiesa parrocchiale di Sant’Antonio oltre che a Braida, nella zona del Baggi.