Nuove potenzialità diagnostiche per la Struttura di Radiologia dell’Ospedale Civile di Guastalla sono state inaugurate questa mattina alla presenza del sindaco Paolo Dallasta, del sindaco di Novellara Simone Zarantonello in rappresentanza della Provincia di Reggio Emilia e della Ctss, del Direttore generale Cristina Marchesi, del Direttore sanitario e di Distretto Cinzia Gentile, del responsabile di Direzione sanitaria Luigi Rizzo, del Direttore della Struttura di Radiologia Lucia Spaggiari.

La Tac Philips Incisive e il sistema Signa Voyager di Risonanza magnetica sono stati acquisiti con i fondi messi a disposizione dal PNRR per il rinnovo del parco tecnologico delle aziende sanitarie, per un investimento complessivo in questa sede pari a 1,81 milioni di euro.

Nell’occasione è stato fatto un ringraziamento pubblico all’Associazione prevenzione tumori di Guastalla che ha recentemente donato un ecografo Philips e all’Associazione Amici del DH oncologico di Guastalla per la donazione di un ecografo Esaote all’area senologica. In entrambi i casi le donazioni hanno reso possibile sostituire apparecchiature ormai obsolete.

“Oggi è la prima di una lunga serie di inaugurazioni per l’Ospedale di Guastalla, il quale vedrà nei prossimi mesi l’apertura del nuovo pronto soccorso e dell’ala sud. Ciò è il segno di un investimento costante che ridarà ulteriore slancio alla struttura ospedaliera e ribadisce come Guastalla abbia un ruolo centrale all’interno della pianificazione sanitaria della provincia, anche grazie alla sua posizione baricentrica rispetto all’area mediopadana” ha commentato il sindaco Dallasta.

“Le nuove acquisizioni rafforzano il ruolo in ambito diagnostico del secondo ospedale della nostra provincia, in termini di dimensioni” ha commentato con soddisfazione il Direttore generale Cristina Marchesi “In ambito tecnologico l’evoluzione è rapidissima, le nuove apparecchiature offrono grandi potenzialità. Quelle che inauguriamo oggi si aggiungono ai due mammografi già sostituiti nel 2023 ed entro quest’anno è previsto l’arrivo di due potenti sistemi radiologici”.

Tac Philips Incisive

La TAC Philips Incisive è un sistema a 128 strati progettato per erogare dosi ridotte di radiazioni, con minore impiego di energia e minore contrasto nelle immagini. Grazie all’intelligenza artificiale, offre la ricostruzione delle immagini attraverso retroproiezioni filtrate, particolarmente utili in ambito cardiologico, e vantaggi in termini clinici, operativi e di comfort per il paziente. Nel 2023 la struttura ha eseguito oltre 7.900 esami. La nuova apparecchiatura sostituisce quella che era in uso dal 2013. Il valore dell’investimento, coperto da fondi PNRR, è pari a circa 350.000 euro (iva inclusa), dei quali 286.000 euro assorbiti dalla TAC.

Sistema Signa Voyager di Risonanza magnetica

Il nuovo sistema per risonanza magnetica GE RM sostituisce quello in uso dal 2004, già aggiornato nel 2014, con il quale solo nel 2023 erano stati eseguiti circa 3.300 esami. L’apparecchiatura è caratterizzata da ingombri ridotti e consumi energetici più contenuti, grazie al funzionamento a basso consumo di elio. L’altra novità sono le dimensioni più ampie del tunnel, pari a 70 cm di diametro, per un migliore comfort del paziente. L’algoritmo di ricostruzione delle immagini offre qualità superiore e scansioni veloci, eliminando rumore e sfocature. Le di ultima generazione permettono, inoltre, massima flessibilità lungo tutte le direzioni per conformarsi in maniera ottimale alla conformazione del paziente, nell’imaging dei distretti torace/addome/cuore/pelvi/ossa lunghe e di ogni altra anatomia, assicurando un’eccellente qualità dell’immagine insieme a una superiore capacità di accelerazione. Completano il sistema un nuovo sistema di monitoraggio dei parametri vitali ed un ventilatore polmonare da utilizzare in sala esami. Il valore del sistema è pari a € 1.128.400 iva inclusa, per un investimento totale, comprensivo dei lavori, di circa € 1.460.000 iva inclusa, finanziato tramite fondi PNRR.