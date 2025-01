Operaio ferito in un infortunio sul lavoro stamane a Sassuolo

Un operaio edile 62enne è rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto in un cantiere di via Regina Pacis a Sassuolo. E’ successo questa mattina intorno alle 10:30. L’uomo, inciampando, sarebbe cauto a terra sbattendo la testa e riportando un forte trauma cranico. I sanitari, arrivati sul posto con automedica ed ambulanza, hanno provveduto al trasporto dell’operaio all’ospedale di Baggiovara: ricoverato in prognosi riservata non sarebbe in pericolo di vita. Intervenuti la Medicina del lavoro e i carabinieri di Sassuolo.