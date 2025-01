Dal 1° al 16 Febbraio, Mirandola celebra l’amore. Il busto di Giovanni Pico e le grandi mani a cuore in 3D saranno il fulcro di questa iniziativa, pensata non solo per gli innamorati, ma anche per chi ama la propria città e vuole immortalare questo momento speciale con uno scatto insieme al nostro cittadino onorario: Giovanni Pico della Mirandola. Torna anche la scritta “Mirandola in LOVE”, ormai un simbolo dell’evento, che abbellirà uno degli angoli più iconici della città, accessibile a tutti.

Per una serata davvero speciale, il 14 febbraio a partire dalle ore 19.30, i ristoranti di Mirandola che aderiscono all’iniziativa offriranno ai propri clienti una cena a tema, accompagnata dalla musica jazz dal vivo itinerante del Music Top Classic Trio. Inoltre, tutti i partecipanti riceveranno una sorpresa realizzata in collaborazione con il Centro Socio Occupazionale “Arcobaleno”.

Mirandola si conferma così la città ideale per festeggiare San Valentino. Gli innamorati potranno condividere le loro foto sui social del Comune o inviarle via email all’indirizzo ufficio.stampa@comune.mirandola.mo.it, con la possibilità di vederle pubblicate su social e sull’Indicatore Mirandolese online.

I ristoranti aderenti:

Bistrò 28

Le alchimie dei pico

Oltre Gluten Free

“Abbiamo voluto riproporre la festa degli innamorati a Mirandola – commenta l’Assessore Marco Donnarumma – perché crediamo che la nostra città offra un contesto ideale per tutte le coppie, di ogni generazione. Il 14 febbraio sarà l’occasione perfetta per attrarre a Mirandola persone di ogni età, soprattutto giovani, grazie alla suggestiva atmosfera che già da inizio mese si respira in Piazza, con il grande cuore rosso a pochi passi della statua di Giovanni Pico. Un’atmosfera che si arricchirà con un concerto jazz dal vivo, completamente gratuito per i ristoranti aderenti, per rendere la serata ancora più suggestiva”.