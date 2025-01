L’Associazione Tortellante, laboratorio terapeutico-abilitativo di Modena dove giovani e adulti nello spettro autistico imparano a produrre pasta fresca fatta a mano, celebra l’inizio del nuovo anno con un’importante novità: il lancio del progetto “La Bottega del Tortellante”, una linea di Tortellini tradizionali prodotti seguendo il modello di “alto artigianato organizzato”. Questo progetto ambizioso, coordinato dal team del Tortellante e da Daniele Capozzi, consolida il legame tra inclusione sociale e tradizione gastronomica, offrendo anche opportunità di inserimento lavorativo ai ragazzi coinvolti nel progetto.

La produzione della linea “Bottega del Tortellante”, infatti, avviene presso il Pastificio di Modena “La Pasta di Celestino”, che ospita il progetto IO LAVORO, un’iniziativa dell’Associazione dedicata all’inserimento lavorativo di persone con autismo. Tutti i prodotti sono realizzati seguendo la ricetta tradizionale, con grande attenzione alla qualità e autenticità. Ogni settimana, a rotazione, tre ragazzi partecipano alle attività produttive, affiancati da educatori esperti e dal team scientifico che collabora al progetto. In questo modo, i ragazzi imparano e contribuiscono attivamente a tutte le fasi della lavorazione dei Tortellini, trasformando il laboratorio in un luogo di crescita personale e professionale. Un modello che coniuga tradizione culinaria e opportunità di crescita personale e lavorativa, favorendo lo sviluppo della loro autonomia in preparazione ad un futuro indipendente, nell’ottica del “dopo di noi”.

I Tortellini de “La Bottega del Tortellante” sono già stati accolti con entusiasmo dalla ristorazione di qualità, trovando spazio nei menù di ristoranti rinomati come Armani Caffè e Ristorante Mori a Parigi, Eggs Milano e Roma e sono acquistabili presso i due punti vendita Esselunga di Modena, nei negozi di Eataly Milano Smeraldo, Torino Lingotto e Roma Ostiense, da Roscioli a Roma, online sul sito di Cortilia oltre che presso il negozio La Bottega del Tortellante a Modena.

«Con “La Bottega del Tortellante” vogliamo dimostrare che l’inclusione può andare di pari passo con l’eccellenza. I nostri Tortellini non sono solo un prodotto di alta qualità, ma raccontano una storia di passione, tradizione e riscatto personale, un connubio che li rende unici» ha dichiarato Erika Coppelli, Presidente del Tortellante. «Ogni tortellino che produciamo è il risultato dell’impegno dei nostri ragazzi, che in questo progetto trovano anche una possibilità concreta di crescita personale e professionale direttamente sul campo. Questo non è solo un inserimento lavorativo, ma un percorso di valorizzazione del talento e di costruzione di autonomia, essenziale per prepararli a un futuro indipendente e per dare speranza alle loro famiglie nel cosiddetto “dopo di noi”. La fiducia che stiamo ricevendo dai ristoranti e dalle aziende partner che hanno deciso di acquistare i nostri prodotti è un segnale importante: i nostri Tortellini non portano solo eccellenza

sulla tavola, ma rappresentano un modo nuovo e inclusivo di intendere il lavoro e la tradizione culinaria italiana.» conclude Coppelli.

Un progetto, questo, che rappresenta non solo un passo avanti per l’Associazione, ma un segnale importante di come l’arte culinaria possa essere strumento di inclusione, innovazione e cultura.