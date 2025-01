Dopo i lavori delle scorse settimane per i sottoservizi a cura di AIMAG, stanno per iniziare gli interventi di rifacimento del manto stradale di via Marconi. A partire da lunedì 3 febbraio verrà infatti chiuso al traffico il tratto della strada tra via Matteotti e via Roma. L’incrocio tra via Matteotti e via Marconi sarà parzialmente occupato dal cantiere. Pertanto l’attraversamento dell’incrocio in direzione nord e sud sarà regolato da un semaforo.

Da via Matteotti sarà inoltre vietato l’accesso su via Marconi in direzione via Mazzini. I residenti nel tratto di via Marconi tra via Matteotti e via Mazzini potranno accedere da via Mazzini.

Via Garibaldi e via delle Rimembranze, compreso l’incrocio con via Marconi, resteranno sempre percorribili, con l’eccezione dei giorni di mercato (martedì e sabato, tra le 6 e le 15).

Solo nei giorni di mercato (martedì e sabato dalle 6 alle 15) l’accesso in via delle Rimembranze sarà consentito solo ai residenti e la via sarà a doppio senso di circolazione, con accesso e uscita su via Muratori (anch’essa a doppio senso di marcia e limitata ai soli residenti). Nei giorni di mercato (dalle 6 alle 15) sarà vietato il parcheggio su tutta via delle Rimembranze, mentre il parcheggio in via Muratori sarà interdetto per tutta la durata del cantiere che, secondo i tempi indicati dall’impresa Porfirea srl, sarà di tre mesi circa, salvo maltempo.

Quanto alla durata dei lavori per la riapertura dell’incrocio tra via Roma e via Muratori, il timing indicato dall’impresa è di 45 giorni, salvo maltempo.

Il rifacimento del manto stradale ha l’obiettivo di rispondere alle esigenze imposte dal cambiamento climatico. Per contenere le temperature e assorbire in modo naturale ed efficace le precipitazioni, anche violente e improvvise, sarà infatti ricoperto in calcestruzzo drenante. In via Marconi è inoltre prevista la messa a raso dei marciapiedi per abbattere le barriere architettoniche.