Venerdì 7 febbraio alle ore 21.00 Paolo Briguglia sarà in scena a Reggio Emilia presso il Teatro San Prospero (Via Guidelli 5) con “Un Amore”. Lo spettacolo è diretto da Alessandra Pizzi e prodotto da Ergo Sum produzioni.

“Un Amore” si addentra nelle complessità dell’animo umano attraverso la storia di Dorigo, un uomo che naviga tra debolezze e desideri egoistici, fino a quando non incontra Laide, una ballerina che cambierà irrevocabilmente il corso della sua vita. Il romanzo, descritto come l’unico lavoro “erotico” di Buzzati e ingiustamente considerato minore, viene portato in scena con una nuova luce, esplorando temi di amore, ossessione e l’esperienza universalmente umana della solitudine…

I biglietti per “Un Amore” sono ora disponibili per l’acquisto contattando biglietteria@teatrosanprospero.it e online su www.vivaticket.com Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero +39 3421791236