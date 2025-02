Venerdì 7 febbraio prosegue la stagione del Teatro Metropolis di Bibbiano con il secondo appuntamento della stagione curata da ATER Fondazione: il protagonista è il narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore Roberto Mercadini.

Con oltre 100 date all’anno si esibisce in tutta Italia con i suoi monologhi che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità, dai grandi interpreti della letteratura ai temi sociali (bullismo, ambiente ed ecologia). Considerato uno dei maggiori esponenti del teatro di narrazione, volto amato anche dal pubblico televisivo, condurrà il pubblico in una lettura/narrazione in un monologo dal titolo “Moby Dick (sebbene molti abbiano tentato) ” che trae ispirazione dal romando di Herman Melville.

Cinema Teatro Metropolis viale A. Gramsci, 4 Bibbiano – Tel: 333 8045902 – E-mail: teatrobibbiano@ater.emr.it